Главный спикер "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что Россия может обеспечить безопасность "республик", в том числе и воздушного пространства, не вводя свои силы на их территорию.

"Системы ПВО и с российской стороны могут закрыть над нами небо, здесь летать никто не будет, не вводя сюда никаких воинских подразделений", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.

Тем временем в ООН после признания Россией "ЛДНР" призвали к мирному урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш считает, что своим решением Россия нарушает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ. Евросоюз уже сегодня введет первые санкции против России из-за признания "ЛДНР".

Также мы писали о том, что в МИД РФ заявили, что Россия гарантирует безопасность "ЛДНР".

Журналист "Страны" Олеся Медведева в новом выпуске видеоблога "ЯсноПонятно" объясняла, что означает признание Россией "ЛДНР".