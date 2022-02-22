"Глава ДНР" Денис Пушилин, который объявил мобилизацию мужчин 18-27 лет, сделал заявление о ситуации с безопасностью в "республике". По его словам, у него "нет информации, что ВСУ отказались от планов по наступлению".

Об этом он сказал эфире YouTube-канала "Соловьев Live"

"У меня нет данных, что Киев передумал наступать и передумал силовым способом разрешать конфликт. У меня нет такой информации", - сказал он.

По его словам, ситуация в регионе "остается сложной".

Стоит отметить, что Украина неоднократно отрицала как планы наступления на Донбасс, так и обвинения России и "ЛДНР" в обстрелах, называя это фейками.

"Что значат эти действия Пушилина - вопрос открытый. Это может быть просто нагнетание и риторика накануне решения Госдумы и Совета Федерации о признании "ЛДНР". Но это может говорить и о продолжении военного конфликта. В котором, после захода в "ЛДНР" российской армии, может принять участие и РФ. А это совсем иной уровень противостояния", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

Также мы писали о том, что "парламенты" "ДНР" и "ЛНР" ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией.

Что это означает, объясняла Олеся Медведева в новом выпуске своего блога: