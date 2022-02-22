Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он заявил, что Россия в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей, а также сообщил, что подписал указ о призыве на службу резервистов.

Что касается Минских соглашений, то после обвинения России Зеленский дал понять, что сам за этот формат не держится. И добавил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным - как в двустороннем формате, так и вместе с лидерами других стран.

Однако, сделал сделал оговорку Зеленский, для него главное - сохранение суверенитета Украины.

Затем он принялся рассказывать о своей идее собрать саммит лидеров стран - членов Совета безопасности ООН, Украины, Турции и Германии. По его словам, эту идею уже поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, Зеленский сказал, что подписал указ о призыве резервистов (то есть тех, кто уже служил). Но заверил, что в полной мобилизации нет необходимости.

Еще он сообщил, что пройдут учебные сборы резервистов теробороны.

Ранее "Страна" писала, что военкоматы потребовали у украинских предприятий подать списки военнообязанных сотрудников до 1 апреля.

Также мы рассказывали, что в "ДНР" объявили мобилизацию мужчин 18-27 лет. А в "ЛНР" - добровольную мобилизацию мужчин старше 55 лет.