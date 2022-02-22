На Банковой закончилась встреча президента Владимира Зеленского с лидерами фракций и групп Верховной Рады Украины.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко сказал, что в ней принимали участие руководители парламентских фракций, руководитель Офиса президента, представители всех силовых структур.

Основным обсуждаемым вопросом встречи была безопасность.

"Представители силовых структур предоставили информацию по состоянию дел на границе и на Востоке Украины",- сказал Бойко

Он также добавил, что вопрос о введении военного положения или разрыва дипломатических отношений с Россией не рассматривался.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что Украина разорвет дипломатические отношения с Россией. Министр добавил, что это нужно было делать еще в 2014 году. По словам Кулебы, временный поверенный Украины в РФ возвращается в Киев.

Также мы писали, что о рассмотрении Киевом возможности разрыва дипломатических отношений с Москвой заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. После этого в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что не желают разрывать дипотношения с Киевом.

Ранее "Страна" сообщала, что 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета "ЛНР" и "ДНР", среди прочего, он поручил обеспечить российскими вооружёнными силами функции по поддержанию мира в "ДНР" и "ЛНР".

Что означает признание Россией "ЛДНР", также разбиралась Олеся Медведева в своем блоге "Ясно. Понятно".