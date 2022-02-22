Руководителям украинских предприятий начали приходить письма из военкоматов с бланками учета военнообязанных.

В документах содержится требование подать списки работающих на предприятии военнообязанных мужчин 18-60 лет и военнообязанных женщин (возраст не указан), подпадающих под мобилизацию. Согласно тексту письма, сформированные списки следует подать до 1 апреля 2022 года.

"В случае неподачи или затягивания сроков подачи вы будете привлечены к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении из Запорожского военкомата.

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