Признание Россией “ДНР” и “ЛНР” уже является новым статус-кво, от которого сейчас отталкиваются в прогнозах о развитии событий в треугольнике Киев-Москва-Запад.

По мнению экспертов “Страны”, пока что ситуация склоняется к “заморозке”: сторонам нужно время для анализа и обдумывания своих и возможных чужих дальнейших действий.

Это не означает, что ничего происходить не будет. Но ничего такого, что способно в корне изменить существующее положение. То, что мы видим сейчас - это рефлексии и поиск для себя наиболее удобной позиции.

Самое интересное: как события пойдут дальше.

О возможном развитии ситуации - в материале “Страны”.

Реакции сторон

Мы писали, что вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании донбасских “республик”. На следующий день Государственная Дума и Совет Федерации России ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с “ДНР” и “ЛНР”.

А вчера ближе к вечеру Совет Федерации дал разрешение на ввод российских войск в "ЛДНР". Правда, Путин чуть позже уточнил, что это не значит, что войска будут введены "прямо сейчас". Также он "подвесил" вопрос и о границах "республик". С одной стороны, сказал, что Россия их признала в тех границах, которые записаны у них в "конституциях". Но с другой - призвал "республики" и Киев договориться друг с другом о том, где реально будет проходить кордон (понятно, что украинские власти с "ЛДНР" ни о чем говорить не будут).

В общем, с "той" стороны создается некое многовариантное "окно возможностей" по поводу дальнейшего развития событий как бы с приглашением если не Киева, то Запада к новым договоренностям вместо почивших в бозе Минских соглашений.

Украинские власти долго думали над реакцией, но в общем-то прокомментировали ход событий в привычном ключе: Россия просто “легализовала свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года”.

“Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России”, – заявил Зеленский.

Кроме того, по его словам, признание в качестве государств образований на части Донбасса “может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках “Нормандской четверки”. То есть однозначного вывода, получается, тут сделать пока нельзя.

Украинский президент также заверил, что Киев остается “приверженцем политико-дипломатического урегулирования” и полагается на поддержку и помощь западных партнеров, которых Зе опять попросил об ужесточении санкций.

В принципе подобные заявления украинского руководства звучали на протяжении последнего времени по мере усиления эскалации вокруг Украины. Зеленский не ввел военного положения даже в Донецкой и Луганской областях, пообещав сделать это только в случае широкомасштабного наступления России.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал понять, что Украина все же разорвет дипотношения с Россией: мол, это нужно было сделать еще в 2014-м. Временный поверенный Украины возвращается в Киев.

Кроме того, Зеленский объявил призыв резервистов из оперативного резерва, но при этом добавил, что массовой мобилизации смысла проводить он не видит.

В свою очередь Верховная Рада приняла обращение к иностранным государствам с осуждением действий России, также призвав ввести “дополнительные жесткие” санкции против страны, ее руководства и экономических проектов, включающие остановку “Северного потока-2” и отключение РФ от системы “Swift”, а Украине помочь вооружениями.

"Зеленский вздохнул с облегчением"

С такими призывами украинский парламент выступал тоже не раз, но в свете последних событий стоит обратить внимание на один момент. В постановлении подчеркивается, что “Автономная Республика Крым и город Севастополь, и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остаются неотъемлемой частью территории Украины, временно оккупированной Российской Федерацией”.

В принципе, тоже не новое утверждение, но, как считает политолог Анатолий Октисюк, теперь, вероятно, официальный Киев перестанет разделять случаи Крыма и Донбасса.

“По всей видимости, концептуально теперь оба (Крым и Донбасс - Ред.) будут идти вместе. Признание Россией образований в ОРДЛО уравняло эти территории с Крымом. В то же время допускаю запуск отдельно “Донбасской платформы” по аналогии с “Крымской”. Разговоры об этом уже идут в околополитических кругах”, - комментирует Октисюк "Стране".

По его мнению, обвинять Москву за ее действия в отношении Украины Киеву будет легче в том плане, что угроза выполнять Минские соглашения из-за признания "республик" минимизирована.

"Зеленский, думаю, вздохнул с облегчением, несмотря на внешнее негодование. Уже не будут заставлять выполнять "Минск". Для него это всегда была предпосылка политической нестабильности, угроза потерять власть из-за протестов несогласных с уступками России. Но теперь его уже не будут обвинять в подготовке "капитуляции". Не надо готовиться "ломать" парламент, договариваться с радикалами. Зе встал с "растяжки", на которую его посадил Порошенко (экс-президент, лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко - Ред.)", - говорит политолог Октисюк.

Судя по поведению в первые сутки после признания "республик", украинский президент не готов по своей инициативе форсировать события. То ли по внутренним ощущениям, то ли по совету западных партнеров, с которыми он консультировался всю ночь.

"Это видно по решениям СНБО, заседание которого состоялось после новости о признании, в котором нет ничего "ястребиного". Самому Зе выгодно зафиксировать позиции, не дай Бог их не ухудшить, посмотреть, что будет дальше по санкциям и переговорам Запада с Россией. И, похоже, тех "подмораживание" ситуации тоже устраивает", - полагает эксперт Октисюк.

Курс остается прежним

Москва, для себя перевернув страницу "Минска", готовится к новому раунду переговоров с США и союзниками.

Об этом так и заявили в МИД России - "Минские соглашения более не актуальны, сосредоточимся на договоренностях по стратегической безопасности с США и НАТО".

К удивлению многих, наиболее жесткой на происходящее была реакция Германии, в которой остановили сертификацию СП-2, при том что ранее Вашингтон не мог добиться ясного ответа на вопрос о санкциях в случаях "вторжения в Украину".

Впрочем, это не значит, что газопровод похоронен - буквально сегодня в Минэкономики Германии сказали, что сертификация может быть возобновлена в случае деэскалации.

Политолог Руслан Бортник считает, что в России понимали, что без последствий ее действия не останутся.

"Это не 2008-й (год конфликта с Грузией - Ред.) и не 2014-й (год аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе - Ред.). То, что уже пообещал Запад, нельзя назвать "адскими санкциями", которыми ранее пугали Россию. Реакция Запада достаточно мягкая, вероятно, со скидкой на энергетическую зависимость от России, боязнь спровоцировать большую войну и ускорить поворот к Китаю", - комментирует политолог "Страна".

Опасность эскалации сохраняется, так как на Донбассе концентрация войск по обе стороны линии соприкосновения остается высокой. Но теперь после признания вероятность участия в боях российских войск гораздо выше. С учетом фактора "границ" новообразований это может быть выставлено как борьба за "восстановление территориальной целостности ЛДНР". И, скорее всего, повлечет более серьезный санкционный удар Запада..

Именно поэтому дальнейшая эскалация и начало полномасштабной войны выглядит не самым реальным вариантом развития событий, несмотря на раздуваемую вокруг этого панику.

"Пока РФ предлагает западным визави писать новое сочинение на тему "Гарантии безопасности". Украина, вероятно, будет участницей переговоров и частью этих соглашений, но в какой степени, остается только гадать", - говорит политолог Бортник.

"Варианты могут предлагаться разные: на дискуссионных площадках сейчас говорят о вариантах для Украины "финляндизации", быстрого приобретения членства в Евросоюзе в обмен на нейтралитет по типу той же Финляндии, Австрии или Ирландии, или же милитаризации а-ля Израиль, получения статуса союзника США вне НАТО. Наверняка это не весь список, и не все устроит стороны переговоров. Но здесь важно, чтобы четкую переговорную позицию сформировал Киев", - говорит политолог Октисюк.

Заявления Кулебы во вторник - не только об отзыве дипломатов из Москвы и но о необходимости дать четкие ориентиры по принятию в свои ряды Украины - могут свидетельствовать, что Киев в итоге предпочтет прежний курс требовать от Запада большего, не соглашаясь на уступки России.

"Зеленский продолжит в духе Мюнхенской речи играть в субъектность. Или берете нас в ЕС-НАТО, или начнем израилизацию Украины, а тут понимай как знаешь - может, и ядерный статус. Расчет, возможно, делается на то, что Запад дрогнет и все-таки пойдет навстречу", - полагает политолог Вадим Карасев.

Не исключено, что это вынужденная мера Зеленского.

"Стратегически потеря части Донбасса из-за признания "ДНР/ЛНР" скажется на рейтингах команды власти на следующих выборах. Как раньше Зеленский обвинял Турчинова в потери Крыма, теперь будут обвинять его в "сдаче Донбасса". Но это в условиях инерционного развития событий. Если случится эскалация с борьбой за территории, большими потерями, может возникнуть серьезный политический кризис внутри страны с угрозами ля власти Зеленского", - полагает эксперт Бортник.

В то же время источник, близкий к Банковой, сказал, что такую угрозу на Банковой понимают и потому попытаются использовать нынешнее военное обострение для усиления власти Зеленского, его контроля за процессами в стране, ослабления оппозиции и влияния недружественных олигархов.

"Не исключаю, что в ближайшее время будут внесены соответствующие законопроекты в этом направлении", - сказал источник.