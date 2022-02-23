Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности введения визового режима с Россией. По его словам, это зависит от самой РФ.

Об этом он сказал в ходе брифинга с президентами Польши и Литвы, видео обнародовано в Facebook.

"У меня есть много предложений от нашей команды по реакции на действия России. Они связаны со следующими шагами Российской Федерации", - заявил президент.

Зеленский о визовом режиме с РФ - с 32:30

Напомним, сегодня Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским гражданам не ездить в Россию, а тем, кто сейчас находится там, немедленно покинуть ее территорию.

21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". На следующий день Государственная Дума и Совет Федерации России ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР". Также Совет Федерации РФ дал разрешение на ввод российских войск в "ЛДНР".

"Страна" разбиралась, какой курс возьмет Украина после признания Россией "ЛДНР".

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.