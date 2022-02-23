В среду, 23 февраля, посольство Российской Федерации в Украине спустило свои флаги.

Возле самого посольства все спокойно, дежурит Нацгвардия и полиция, сообщает корреспондент "Страны".

"Они уже все уехали", — сообщили "Стране" сотрудники Нацгвардии.

Напомним, 22 февраля в Министерстве иностранных дел России заявили, что приняли решение эвакуировать персонал своих посольства и генеральных консульств из Украины. И уже на следующий день, 23 февраля, во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала.

За несколько дней до этого в сеть выложили видео, на кадрах которого можно было заметить, как из здания посольства Российской Федерации в Киеве идет дым. Однако в посольстве тогда опровергли информацию о пожаре и заявили, что работа идет в штатном режиме.

Что касается дипломатических представительств других стран, то многие из них переехали из Киева во Львов. В частности такое решение приняло американское посольство, посольство Великобритании, также Израиль переводит деятельность посольства в Украине из Киева во Львов, перенести посольство из украинской столицы приняли решение и Нидерланды.

В свою очередь Австралия и вовсе закрывает посольство во Львове и вывозит своих дипломатов из Украины.