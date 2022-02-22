Россия решила эвакуировать персонал своих посольства и генеральных консульств из Украины.

Об этом сообщается в Фейсбуке российского МИД 22 февраля.

В ведомстве напомнили, что с 2014 года посольство России в Киеве и генеральные консульства страны в Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям.

"Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее", - отметили в МИД.

В связи с возросшей напряженностью между странами сейчас первоочередной задачей МИД стала забота о российских дипломатах и сотрудниках представительств.

"Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - сказано в записи.

Из Украины сейчас бегут многие иностранные граждане, в первую очередь дипломаты и военные. Так, во Львов, а затем в Польшу были эвакуированы сотрудники посольства США в Киеве.

Покинули Украину и отряды сил спецназначения Соединенных Штатов.