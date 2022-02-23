Во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация персонала.

Эту информацию в среду ТАСС подтвердили в российском посольстве в Киеве.

"Эвакуация персонала уже началась", - сказал собеседник.

Напомним, о том, что Россия решила эвакуировать персонал своих посольства и генеральных консульств из Украины стол известно еще вчера. В ведомстве напомнили, что с 2014 года посольство России в Киеве и генеральные консульства страны в Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям. В связи с возросшей напряженностью между странами сейчас первоочередной задачей МИД стала забота о российских дипломатах и сотрудниках представительств.

Из Украины сейчас бегут многие иностранные граждане, в первую очередь дипломаты и военные.

Так, основной штат посольства США в Украине перебрался из Киева во Львов еще 14 февраля. А начали свою эвакуацию дипломаты еще 13 февраля. При этом уже 22 февраля вывезенные ранее в Польшу из соображений безопасности американские дипломаты начали возвращаться во Львов.

Также в пятницу, 18 февраля, Великобритания перевело свое посольство из Киева во Львов. Правительство страны приняло это решение из-за угрозы "вторжения" России в Украину.

Вслед за США и Британие Министерство иностранных дел Нидерландов также приняло решение временно перенести посольство в Украине из Киева во Львов. Данная мера связана с вопросами безопасности.