Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве сравнило историю столицы Украины с историей столицы России в 996-1108 годах.

Коллаж с соответствующим сравнением истории Киева и Москвы пресс-служба посольства опубликовала в Facebook.

О том, что было на месте крупнейших городов США в это время, посольство ничего не сообщает.

Напомним, основной штат посольства США в Украине переехал из Киева во Львов 14 февраля. После этого американских дипломатов из соображений безопасности эвакуировали в Польшу, однако потом они начали снова возвращаться во Львов.

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Также он выступил с длинной речью, в которой углубился в историю. В числе прочего, Путин заявил о том, что современная Украина в нынешних границах была создана большевиками за счет исторических российских земель и осудил предложенный Лениным подход к созданию СССР.

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