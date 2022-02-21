Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден попросил французского коллегу Эммануэля Макрона организовать саммит РФ-США с лидером России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль", - цитирует агентство Рейтер советника французского президента.

По его словам, Макрон играет роль посредника в урегулировании кризиса на Украине.

Ранее мы писали о том, что Эммануэль Макрон 20 февраля поговорил с Джо Байденом и Владимиром Путиным. Он предложил им провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности. Оба приняли принцип такого саммита.

Мы также информировали о том, что возможный саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится не раньше четверга, 24 февраля. Об этом сообщил госсекретарь при Министерстве Иностранных Дел Франции Клеман Бон. По данным представителя французской стороны, саммит может пройти на "нейтральной территории", но окончательное решение по этому поводу ещё не принято.