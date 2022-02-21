В Кремле заявили, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 20 февраля провели два телефонных разговора. Ночью они обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

"Вчера около часа ночи по инициативе Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции. Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины", - сказал Песков.

Также в Кремле заявили о возможной встрече глав МИД России и Франции в ближайшее время.

"Они (Путин и Макрон - Ред.) акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников... В ближайшее время возможны также контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел", - заявил Дмитрий Песков.

Напомним, Елисейский дворец сообщил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон 20 февраля поговорил с американским коллегой Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Французский лидер предложил им провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности. Оба приняли принцип такого саммита.

Также мы писали о том, что после разговора с Путиным у Макрона сообщили о подготовке с Россией саммита по новой архитектуре безопасности в Европе.

О том, как Макрон недавно ездил в Москву и Киев и зачем ему Путин и Зеленский, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.