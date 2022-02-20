Президент Франции Эммануэль Макрон 20 февраля провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. После этого он поговорил с Владимиром Зеленским.

Телефонный разговор Макрона с Путиным длился 1 час 45 минут, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Президенты обсуждали Украину.

После этого Макрон созвонился со своим украинским коллегой. Об разговоре Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - сказал он.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил с ним обострение на Донбассе и пути немедленной деэскалации.

"Страна" также писала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что характер переговоров Владимира Путина по Украине с лидерами западных стран резко контрастирует с истерикой, которая разворачивается в СМИ этих государств.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".