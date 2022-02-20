Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что характер переговоров Владимира Путина по Украине с лидерами западных стран резко контрастирует с истерикой, которая разворачивается в СМИ этих государств.

Об этом Песков сказал в эфире телеканала "Россия 1".

"На самом деле, существенным образом контрастируют истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер переговоров. Да, задаются вопросы, что, по нашим данным, вот есть планы агрессивные. Но весьма и весьма дипломатично. Самым конструктивным образом президент отвечает на все эти вопросы. Осмысленный разговор", — сказал Песков.

По словам Пескова, президент имеет возможность доносить до западных партнеров озабоченности России.

"Каждый раз все констатируют наличие базы для дискуссий, для продолжения переговоров. И это, наверное, самое важное", — отметил пресс-секретарь.

Также Песков дал понять, что в случае необходимости Кремль может пойти и на обнародование стенограмм разговоров Путина и иностранными лидерами, как это уже было сделано с переговорами с президентом Макроном.

"Я надеюсь, что мы не будем жить в мире, когда придется зачитывать расшифровки закрытой части переговоров президентов. Но когда нужно доказать правоту нашего президента, мы будем делать что угодно", — сказал Песков. Так он прокомментировал инцидент с французскими коллегами, когда глава МИД этой страны публично рассказал о содержании закрытой части беседы президентов России и Франции.

Напомним, 7 февраля в Москве прошла встреча Путина и Макрона. Переговоры двух президентов продлились более пяти часов. После встречи в Кремле Макрон отправился в Киев, где 8 февраля встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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