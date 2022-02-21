В социальных сетях продолжают появляться видео с передвижениями российской военной техники в районе границ Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

При этом, куда и зачем передвигается техника, - не уточняется.

"В России даже придумали название для этого жанра - ТанкТок", - пишет Telegram-канал.

Напомним, в последние дни в соцсетях и мессенджерах стало попадаться много видеороликов, снятых в российских регионах, граничащих с Украиной. На кадрах видны колонны российской военной техникой с нанесенной на ней буквой Z. Согласно мнению одних наблюдателей, это обозначение специальной группировки, которая будет участвовать во "вторжении" в Украину. Другие же полагают, что это просто опознавательный символ принадлежности техники к какой-либо части или объединению частей.

Также мы писали о том, что 18 февраля в Министерстве обороны России заявили о возвращении воинского эшелона с техникой подразделений танковой армии Западного военного округа после учений в пункт постоянной дислокации. В ведомстве заверили, что отводят танки на тысячу километров железнодорожным транспортом - и показали соответствующие видео.