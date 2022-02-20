В ночь с 19 на 20 февраля в Донецке слышны звуки взрывов. Особенно отчётливо они слышны с окраин города. В то же время по городу начала передвижение военная техника.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Интерфакс" сообщает, что произошло несколько десятков мощных разрывов артиллерийских снарядов на северной и западной окраинах города. Власти пока не комментировали произошедшее.

"ДНР" и "ЛНР" с 18 февраля проводят эвакуацию населения в Россию. Лидеры "республик" объяснили это информацией о планах Украины по нападению. Киев это отрицает.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".