Итогом дипломатической работы, которую договорились усилить президент Франции Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин, должен стать, при подходящих условиях, саммит для определения новой архитектуры мира и безопасности в Европе.

Об этом говорится на сайте Елисейского дворца.

"Эта дипломатическая работа должна позволить продвинуться вперед на основе последних обменов мнениями с привлечением всех заинтересованных сторон (европейцев, союзников, россиян и украинцев), чтобы добиться, если будут выполнены условия, встречи на высшем уровне с целью определить новый порядок мира и безопасности в Европе", - говорится в сообщении.

"Новость по итогам разговора про саммит по безопасности в Европе не менее важная, чем созыв рабочей группы по прекращению огня на Донбассе. Это то, чего Путин и добивался от Запада: принятие по сути новых Хельсинских соглашений по безопасности в Европе о новой архитектуре отношений. И если это удастся сделать, то ситуация может серьезно разрядится и вокруг Украины вообще и на Донбассе в частности. Не случайно, что идея прозвучала именно сегодня. На фоне крайне напряжённой ситуации на Донбассе и объявления о продолжении учений в Беларуси", - комментирует Telegram канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

В результате президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы, главной задачей которой станет выработка условий для прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе.

Также мы сообщали, что появилась версия Кремля разговора президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.