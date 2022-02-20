Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы, главной задачей которой станет выработка условий для прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Кроме того, по сведениям агентства, главы МИД России и Франции в ближайшие дни обсудят организацию саммита по вопросам безопасности в Европе.

Новость прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"Судя по всему, после разговора Макрона с Путиным и с Зеленским, будет предпринята попытка вновь договориться по Донбассу.

Но без начала выполнения Минских соглашений и их политической части (чего у Зе делать не хотят) прогресса не будет и все снова зайдёт в тупик", - говорится в публикации.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. После этого он поговорил с Владимиром Зеленским.

После звонка французскому коллеге Эммануэлю Макрону Зеленский заявил, что выступает за введение режима тишины и созыв Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Также мы сообщали, что появилась версия Кремля разговора президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.