Появилась версия Кремля разговора президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

В Кремле заявили, что Россия выразила серьезную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки в Донбассе. Путин назвал причиной эскалации "провокации украинских силовиков", сказал о "накачке" НАТОвскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что "подталкивает Киев к военному решению".

"В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов", - говорится в сообщении.

Также президенты признали целесообразным активизировать поиск решений по линии МИД и политсоветников "нормандского" формата.

"Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса", - указывается в сообщении.

Кроме этого, Путин вновь заявил, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском" формате.

Напомним, после разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским.

Зеленский после звонка Макрону заявил, что выступает за введение режима тишины и созыв Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Также Зеленский сказал, что выступает за активизацию мирного процесса и назвал нынешние обстрелы на Донбассе провокативными.