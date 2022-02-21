В Генштабе Беларуси заявили, что подразделения Вооруженных Сил России будут оставаться в республике столько, сколько будет нужно. Они возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда "в этом появится объективная необходимость".

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич во время брифинга для иностранных военных дипломатов, передает Минобороны Беларуси.

Также Гулевич потребовал от США и НАТО отвести войска от границы Союзного государства.

"Мы не приемлем диктата и односторонних, ущемляющих белорусскую сторону, подходов. Политика по расширению НАТО на Восток расценивается нами как агрессивная и ничем не обоснованная. Она не обеспечивает стабильность в Восточноевропейском регионе, а наоборот, повышает вероятность вооруженного конфликта. Происходит эскалация напряженности. И не с территории Беларуси. Все это привело к необходимости проведения комплекса мер по сдерживанию от подобных агрессивных проявлений и угрозы применения силы в отношении Республики Беларусь и Союзного государства в целом", - сообщил Гулевич.

По его словам, российские войска пока останутся в Беларуси.

"Подразделения Вооруженных Сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", - добавил начальник Генштаба.

По его словам, сроки возвращения российских военных домой будут зависеть от действий Запада. Он потребовал отвода войск США, стран НАТО от границ Союзного государства.

"Республика Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран - членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации", - добавил начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси.

Напомним, министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин вчера заявил, что в связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" президенты России и Беларуси решили продолжить совместные учения, которые должны были завершиться 20 февраля.

Отметим, что в Украине же в течение февраля проходят военные учения "Заметиль-2022".