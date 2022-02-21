Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретных планов о саммите РФ и США на уровне президентов. Существует лишь договоренность о продолжении диалога по линии министерств иностранных дел - между главами ведомств Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеным.

Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, мы не исключаем, и при необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение", - сказал Песков.

По его словам, "встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств". Однако, по его словам, конкретных планов о саммите лидеров РФ и США нет, есть договоренность о продолжении диалога по линии МИДов.

"Есть понимание, что будут осуществляться контакты на уровне министров, министров иностранных дел. Исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Не исключаем контактов министров России и Франции", - сообщил Песков.

Напомним, ранее в Елисейском дворце заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон 20 февраля поговорил с американским коллегой Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Он предложил им провести саммит, чтобы обсудить вопросы безопасности и оба приняли принцип такого саммита. В Белом доме заявили, что Байден согласился провести встречу с Путиным.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле заявили, что Путин и Макрон вчера провели два телефонных разговора, в рамках которых они обсуждали Украину.

Также мы сообщали, что Макрон и Джонсон призвали Украину и Россию выполнить Минские соглашения.

Также мы писали о том, что после разговора с Путиным у Макрона сообщили о подготовке с Россией саммита по новой архитектуре безопасности в Европе.

О том, как Макрон недавно ездил в Москву и Киев и зачем ему Путин и Зеленский, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.