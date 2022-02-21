Президент США Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности по ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в воскресенье, 20 февраля.

"Президент Байден провел заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить последние события в контексте наращивания сил Россией на границе с Украиной", - говорится в сообщении пресс-службы.

На заседании Совета нацбезопасности присутствовали главные советники президента США, включая госсекретаря Энтони Блинкена, вице-президента Камалу Харрис, министра обороны Ллойда Остина и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Украина уже на следующей неделе может столкнуться с "худшим сценарием вторжения России".

Кроме того, на Донбассе продолжается резкое обострение. Так, в "Народной милиции ЛНР" заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь из артиллерийских орудий по всей линии соприкосновения.

При этом в штабе ООС в свою очередь обвиняют "ЛНР" в провокациях.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".