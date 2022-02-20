В воскресенье, 20 февраля, президент США Джо Байден намерен провести заседание Совета национальной безопасности из-за обострившейся ситуации в Украине.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, команда Байдена по национальной безопасности регулярно получает информацию о событиях на местах. Она подтвердила, что "Россия может начать атаку на Украину в любое время".

20 февраля Байден созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Украина уже на следующей неделе может столкнуться с "худшим сценарием вторжения России".

Кроме того, сегодня на Донбассе ВСУ говорит об обстрелах, "ЛНР" об отбитой атаке, а "ДНР" - о диверсантах.

Также мы писали о том, что ВСУ сообщили о 70 нарушениях режима прекращения огня и двух погибших на Донбассе в субботу.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".