В Азовское море вошла внушительная эскадра военных кораблей России.

Об этом сообщает издание "Репортер".

Там скоро начнутся военные учения, под которые Российская Федерация закрыла воздушное пространство над большей частью Азовского моря.

В Сети появились кадры, на которых показано, как 10 кораблей и катеров Черноморского флота ВМФ РФ проследовали в Азовское море под Крымским (Керченским) мостом.

Был зафиксирован проход трех больших десантных кораблей (БДК) "Саратов" (проект 1171), "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" (проект 775), а также малого ракетного корабля (МРК) "Набережные Челны" (проект 12411), малого противолодочного корабля (МПК) "Поворино" (проект 1124М), патрульного корабля "Павел Державин" (проект 22160) и группы катеров.

Напомним, что министерство обороны Российской Федерации закрыло значительную часть воздушного пространства над Азовским морем, выпустив уведомление NОТАМ.

Российские медиа предполагают, что решение Минобороны может быть связано с продолжением стягивания ВСУ своих сил на границах с Россией, а также на линии соприкосновения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

Известно, что новый режим вступает в действие в полночь 21 февраля 2022 года и заканчивается 26 февраля в 23.59.

Ранее мы писали, что в связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" президенты России и Беларуси решили продолжить совместные учения, которые должны были завершиться 20 февраля.

Также "Страна" сообщала, что российская подводная лодка вошла в Черное море в сопровождении турецких катеров.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".