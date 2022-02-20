Министерство обороны Российской Федерации закрыло значительную часть воздушного пространства над Азовским морем, выпустив уведомление NОТАМ.

"Tempo Danger Area. SFC - Unlimited" (Временно опасная зона. Площадь не ограничена - Ред.), говорится в сообщении. И приводятся координаты опасного участка, который покрывает большую часть Азова.

Новый режим вступает в действие в полночь 21 февраля 2022 года и заканчивается 26 февраля в 23.59.

Российские медиа предполагают, что решение Минобороны может быть связано с продолжением стягивания ВСУ своих сил на границах с Россией, а также на линии соприкосновения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

NOTAM - это оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации. NOTAM содержит извещение обо всех поправках, временных или постоянных, которые не были включены в последний сборник документов (AIP).

Между тем в "ЛНР" и "ДНР" 19 февраля объявили массовую мобилизацию: призыву подлежат все мужчины от 18 до 55 лет, причем даже те, кто не состоят на воинском учете. "Страна" рассказывала, как она проходит.

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