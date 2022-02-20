В "Народной милиции ЛНР" заявили, что Вооруженные силы Украины открыли огонь из артиллерийских орудий по всей линии соприкосновения.

"Предположительно готовятся наступать", - заявили в "Народной милиции" "республики".

Напомним, что Украина отрицает планы по наступлению на Донбассе. Так, в "ЛНР" заявили, что два мирных жителя погибли в результате "попытки прорыва Вооруженных сил Украины" у Пионерского в 7 км от границы с Российской Федерацией. При этом Вооруженные силы Украины отрицают, что ведут наступление где-либо на Донбассе. Также отрицают его подготовку.

Кроме того, вчера министр обороны Алексей Резников снова повторил о том, что Вооруженные силы Украины не планируют никаких наступлений на Донбассе.

Ранее мы писали, что "Народная милиция ДНР" в субботу, 19 февраля, обнародовала "план наступления ВСУ на Донбассе", который якобы смогла раздобыть их разведка. По этому плану ВСУ должны выйти к границе с Россией в течение двух дней.

При этом в России ожидают "наступление ВСУ на Донбассе" в сторону Луганска и Донецка в ночь на понедельник, 21 февраля.

Также мы информировали, что главком ВСУ Валерий Залужный заявил о возможных терактах на Донбассе с целью обвинения Украины.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на Донбассе.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".