"Народная милиция ДНР" в субботу, 19 февраля, обнародовала "план наступления ВСУ на Донбассе", который якобы смогла раздобыть их разведка. По этому плану ВСУ должны выйти к границе с Россией в течение двух дней.

"В назначенный день "Д" проведением массированного огневого удара реактивной и ствольной артиллерии 26, 43 и 55 артиллерийских бригад ВСУ, нанесением поражения самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами планируется уничтожить объекты военного и гражданского назначения на территории "республик" на глубину до 10-15 км", - утверждают в "народной милиции ДНР".

При этом указывается, что ВСУ будут наступать с трех направлений:

1. Направление главного удара якобы - Краматорск - Дебальцево

"Удар наносится силами 30 механизированной, 17 танковой и 95 десантно-штурмовой бригадами ВСУ при поддержке 26 артиллерийской бригады. Ближайшая задача в течение трех суток выйти на рубеж Алчевск – Енакиево. Дальнейшая задача группировки выход в течение Двух суток к границе Российской Федерацией", - заявляет "народная милиция ДНР".

2. В "ДНР" утверждают, что на Приазовском направлении силами 53 механизированной и 36 бригад морской пехоты, с рубежа Широкино - Старогнатовка, а также морского десанта 501 отдельного батальона морской пехоты из района н.п. Новоазовск, при поддержке 55 артиллерийской бригады планируется наступать в направлении Комсомольского и в течение Двух суток выйти на рубеж Иловайск – Ульяновское, тем самым выполнить ближайшую задачу. В дальнейшем развивать наступление вдоль границы Российской Федерации в направлении Красный Луч.

3. Также в "ДНР" заявляют, что на Луганском направлении планируется ведение ограниченных наступательных действий силами 57 мотопехотной и 24 механизированных бригад, при поддержке 131 отдельного разведбата ВСУ с рубежа Новотошковское – Попасная в направлении н.п. Алчевск.

"Блокировав трассу Луганск-Дебальцево "М-30", оперативно-тактическая группировка "Север" должна развивать наступление в глубину обороны "ЛНР" с целью выхода к н.п. Красный луч" и соединения с группировкой "Юг". В ходе боевых действий планируется окружение и блокирование крупных населенных пунктов Донецк, Луганск, Горловка и Алчевск.

"Спящие" ячейки СБУ на территории "республик" должны осуществлять диверсии на транспортных магистралях в глубине территории республик, ликвидацию и похищение отдельных должностных лиц из руководящего состава республик", - заявляют в "ДНР".

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявляя, что ВСУ готовится к наступлению.

В СНБО в связи с этим заявили, что на территории "ЛДНР" могут быть провокации, а Украина наступать на Донбассе не собирается.

Украинская сторона категорически опровергает информацию о подготовке силовых действий на Донбассе, называя слухи об этом фейками и провокациями противника.

О том, что происходит на Донбассе, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.