Губернатор Ростовской области России Василий Голубев ввел на территории региона, куда эвакуируются жители Донбасса, режим чрезвычайной ситуации. При этом пункты пропуска на границе продолжают работать только на въезд.

Об этом говорится на официальном сайте местного правительства.

"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", - сказал Голубев.

По словам российского чиновника, правительство региона в связи с ситуацией переведено на круглосуточный режим работы.

В то же время погранслужба ФСБ утверждает, что все пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд на территорию страны.

"Все пункты пропуска были переведены только на въезд в РФ. С 09:00 мск 19 февраля погрануправление осуществляет деятельность в усиленном режиме", - сказал представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области.

Напомним, что на днях на Донбассе началось обострение. Обе стороны объявили об обстрелах своих территорий и позиций. После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявляя, что ВСУ готовится к наступлению.

В СНБО в связи с этим заявили, что на территории "ЛДНР" могут быть провокации, а Украина наступать на Донбассе не собирается.

О том, что происходит на Донбассе, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.