Подтверждается ранее представленная "Страной" информация о том, что и видеообращение "главы ЛНР" Леонида Пасечника о начале эвакуации граждан "республики" в Россию было создано еще 16 февраля.

Это указано в метаданных файла, залитого на Телеграм-канал "Луганского информцентра".

Мы рассказывали, что в тот же день записал аналогичное видео и "глава ДНР" Денис Пушилин.

А в случае же Пасечника выяснилось, что папка, где хранился исходник его ролика, называлась "Бросок мангуста". А подпапка - "ЛИ", что, видимо, означает "Леонид Иванович" (то есть имя и отчество Пасечника).

Обычно "броском мангуста" называют тактику ложных выпадов, которые мангуст делает против змеи, вынуждая ее бросаться вперед. После нескольких таких выпадов тело змеи вытягивается и теряет скорость. Тогда мангуст бросается на нее по-настоящему и убивает.

Впрочем, имеет ли это какое-то отношение к тому, что происходит на Донбассе и планам "республик" и является ли, например, названием спецоперации, неизвестно.

Ранее "Страна" детально разбиралась, что означает заявление Пушилина об эвакуации из "ДНР" в Россию.

Мы также внимательно следим за тем, что происходит на Донбассе и вокруг Украины 18 февраля.