Видеофайл сегодняшнего обращения "главы ДНР" Дениса Пушилина, в котором он объявил о массовой эвакуации населения "республики" в Россию из-за того, что в ближайшее время ВСУ дадут приказ о наступлении на Донбассе, был создан еще 16 февраля, то есть позавчера.

На это указывают метаданные записи.

Время создания видеофайла - 19:07.

Напомним, в обращении Пушилин не только объявил эвакуацию, но и заявил, что в последние дни в "ДНР" ежедневно фиксируют наращивание Украиной количества военнослужащих и тайного вооружения.

Как пишут пользователи в соцсетях, видеообращение "главы ЛНР" Леонида Пасечника также было создано 16 февраля. Однако проверить это теперь сложно, поскольку оригинальный файл, в отличие от обращения Пушилина, был удален.

Однако папка на компьютере, откуда загружалось видеообращение Пасечника, называется "Бросок мангуста". Звучит как название спецоперации.

Ранее "Страна" детально разбиралась, что означает заявление Пушилина об эвакуации из "ДНР" в Россию. Оно может говорить либо о реальной подготовке наступления ВСУ, либо о подготовке наступления или серьезного обострения самой "ДНР", либо о повышении ставок в попытке заставить Зеленского пойти на выполнение Минских соглашений.

Мы также внимательно следим за тем, что происходит на Донбассе и вокруг Украины 18 февраля.