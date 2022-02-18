"Страна" разбиралась, что означает заявление "главы ДНР" Дениса Пушилина, который объявил о массовой эвакуации населения в Россию в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе.

Телеграм-канал "Политика Страны" рассмотрел три возможные причины такого заявления Пушилина:

"1. ВСУ действительно готовят наступление, что многократно опровергала украинская сторона.

2. Наступление или очень серьезное обострение готовит сама "ДНР". Маловероятно - сил недостаточно (гораздо меньше, чем у ВСУ). Может она сделать это только с помощью армии России. Но крупных передвижений российских подразделений на Донбасс не фиксирует даже западная разведка.

3. Повышение ставок в попытке заставить Зеленского пойти на выполнение Минских соглашений и показать Западу предельную серьезность положения (чтобы Запад мощно надавил на Киев по Минску-2). Может быть. Но эффект вряд ли будет. Зеленский и все прочие еще раз заявят, что Украина не собирается наступать на Донбассе. А Запад обвинит Россию и "ДНР" в эскалации ситуации.

Но в целом заявление Пушилина показывает, что к какой-то развязке мы приближаемся. И связана она, судя по всему, как и писала "Страна", с темой Минских соглашений. А точнее с обещаниями Зеленского начать по ним движение, чего, судя по всему, он делать не собирается", — анализирует Политика Страны.

Ранее ""Страна" писала о том, что в "ДНР" заявили о предотвращении диверсионного взрыва емкостей с хлором и аммиаком в Горловке.

Также мы сообщали, что в пятницу на Донбассе продолжают стрелять. В "ЛДНР" заявляют об обстрелах окраин Луганска и Донецка.