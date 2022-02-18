Данилов не видит угрозы большой войны с Россией из-за ситуации на Донбассе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по-прежнему не видит угрозы вторжения России, в том числе и в случае неких провокаций на Донбассе.
Об этом Алексей Данилов заявил на брифинге СНБО в пятницу, 18 февраля.
Таким образом Данилов ответил на вопрос, могут ли нынешние события в Донецке и Луганске (эвакуация и заявления о наступлении ВСУ) использоваться Россией для начала большой войны.
"То есть, Данилов в большую войну не верит", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
"Страна" подробно рассказывала, что происходит на Донбассе. Так, "республики" объявили массовую эвакуацию гражданского населения в Россию, потому что Украина, по их данным, скоро начнет наступательную операцию. На этом фоне в ночь с 17 на 18 февраля в регионе начались проблемы с мобильной связью. Также местные жители говорят о непрекращающихся обстрелах со стороны ВСУ.
Между тем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.
В свою очередь "глава ДНР" Денис Пушилин уверен, что Киев в любой момент может начать полномасштабное наступление на Донбасс.
Тем временем, в МИД России назвали геноцидом отношение Киева к населению Донбасса.