Поговорив с несколькими источниками, близкими к Офису президента, "Стране" удалось узнать, что в реальности думают украинские власти по поводу последних событий на Донбассе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Главное: на Банковой уверены, что все происходящее – это подготовка России к признанию "ЛДНР".

В возможность большой войны и "вторжения Путина" власти не верят.

Касательно военного обострения на Донбассе убеждают, что у Украины нет планов его провоцировать (в России и "республиках", как известно, считают иначе).

На ключевые требования Москвы по Минским соглашениям – прямые переговоры с "ЛДНР" и внесение изменений в Конституцию - идти не собираются. Эвакуацию и мобилизацию в "республиках", военное обострение на Донбассе, правительство воспринимает как информационную подготовку к признанию "ЛДНР". Не более того.

При этом, само признание Россией "республик" на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает "ЛДНР" и проблема, таким образом, решится сама собой.

Касательно давления Запада по поводу выполнения Минских соглашений источники говорят, что оно не является настолько критичным, чтоб позиция Киева поменялась.

Лишь один из наших источников допустил, что могут быть "серьёзные последствия", если украинская сторона не пойдёт на компромиссы.

"Байден, когда говорил о шансе на дипломатию обращался не только к Путину, но и к Зеленскому. Общее его послание - нужно идти на компромиссы, иначе будет плохо всем. Но это моя точка зрения. Руководство Украины и Офиса президента ее не разделяет", - говорит источник.

Напомним, что на днях на Донбассе началось резкое обострение конфликта. Обе стороны начали объявлять об обстрелах своих территорий и позиций.

После этого, 18 февраля, в "ЛДНР" объявили внезапную массовую эвакуацию с вывозом населения в Ростовскую область, заявляя, что ВСУ готовится к наступлению.

В свою очередь в СНБО заявили, что происходящее на территории "ЛДНР" - могут быть провокациями, а Украина наступать на Донбассе не собирается.

О том, что сейчас происходит на Донбассе, рассказала Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно".