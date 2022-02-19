Для проведения обучения в Украину прибыли иностранные военные. Фото: twitter.com/nolanwpeterson

Американский журналист Нолан Петерсон заявил, что в Украину приехали военные-добровольцы из Соединенных Штатов Америки и Великобритании, которые сами являются ветеранами боевых действий. По его словам, они "прибыли защищать Украину".

Об этом сообщил американский журналист Нолан Петерсон в своем Тwitter-аккаунте.

"Провели вечер с американскими и британскими военными добровольцами (все ветераны боевых действий), которые пришли помочь защитить Украину. 2 ключевых вывода: Они говорят, что поддерживать Украину — это моральная ответственность. Они считают повторное вторжение России в Украину станет точкой воспламенения для еще одной мировой войны", - сказано в сообщении.

Позже Нолан также опубликовал фото, на котором выстроены около 20-25 человек, и сообщил, что "сегодня в Киеве все больше гражданских приходит на военную подготовку, и все больше иностранцев прибывают учить их".

Американский журналист рассказал, чтов Украину приехали добровольцы. Скриншот из твиттера

Американский журналист рассказал, чтов Украину приехали добровольцы. Скриншот из твиттера

Вчера же об иностранцах на Донбассе заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас", - сказал Лавров, которого цитирует "Интерфакс".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не нужны иностранные военные, поскольку это вызовет дестабилизацию.

Также сообщалось, что военные силы НАТО не будут размещать в Украине.

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