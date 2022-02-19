Американский журналист Нолан Петерсон заявил, что в Украину приехали военные-добровольцы из Соединенных Штатов Америки и Великобритании, которые сами являются ветеранами боевых действий. По его словам, они "прибыли защищать Украину".

Об этом сообщил американский журналист Нолан Петерсон в своем Тwitter-аккаунте.

"Провели вечер с американскими и британскими военными добровольцами (все ветераны боевых действий), которые пришли помочь защитить Украину. 2 ключевых вывода: Они говорят, что поддерживать Украину — это моральная ответственность. Они считают повторное вторжение России в Украину станет точкой воспламенения для еще одной мировой войны", - сказано в сообщении.

Позже Нолан также опубликовал фото, на котором выстроены около 20-25 человек, и сообщил, что "сегодня в Киеве все больше гражданских приходит на военную подготовку, и все больше иностранцев прибывают учить их".

Вчера же об иностранцах на Донбассе заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас", - сказал Лавров, которого цитирует "Интерфакс".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не нужны иностранные военные, поскольку это вызовет дестабилизацию.

Также сообщалось, что военные силы НАТО не будут размещать в Украине.