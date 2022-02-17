В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Россия сохраняет значительное военное присутствие у украинских границ и Москва может осуществить вторжение без дальнейшего предупреждения.

Об этом вечером 17 февраля появилась серия постов в Фейсбуке ведомства.

Минобороны показало карту, на которой показана возможная ось вторжения. При этом в ведомстве добавили,что президент России Владимир Путин все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир.

На карте показано, что россияне якобы будут вторгаться с территории Беларуси и приграничной с ней Брянской области тремя клиньями, которые пойдут на Киев. Из регионов, расположенных южнее Брянска, ворвутся еще три клина, которые будут направлены на Днепр. Третье направление атаки - из Крыма по южным областям Украины.

В еще одном посте Лондон заявил, что не верит в заверения России о возвращении подразделений на базы после завершения военных учений.

"Мы не видели никаких доказательств того, что российские войска уходят из украинских приграничных районов. Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может осуществить вторжение без дальнейшего предупреждения", - сказано в записи.

Также в Минобороны выпустили ролик, в котором объясняется, почему Путин хочет вторгнуться. По мнению Лондона, Украина является важной буферной зоной между РФ и странами НАТО, к тому же исторической частью России. А теперь Украина независима, и Путина не радует ее стремление в НАТО. Он хочет вернуть ее под контроль Москвы.

По данным британской разведки, Путин сосредоточил военные силы в Крыму, Беларуси и на восточной границе Украины - крупнейшие со времен развала СССР. Кроме того, усилилась российская военная активность на море: на Балтике, в Средиземном море и в Северной Атлантике.

Вторжение может начаться в ближайшие дни. Если Путин пойдет на обострение, погибнет много гражданских лиц, заявили в Великобритании.

16 февраля американский телеканал Fox News живописал, как Путин будет заходить в Украину и брать Киев.

А за день до этого британский таблоид The Sun рассказывал о том, как Москва собирается нападать на Украину.