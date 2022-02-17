Закроют "красную ветку" и сделают укрытие. В КГГА рассказали, как будет работать метро в случае вторжения
В Киеве в случае российского вторжения закроют часть станций метрополитена. Метро столицы будет использоваться не только как транспорт, а в первую очередь, как укрытие.
Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибора во время брифинга в четверг, 17 февраля.
Он объяснил, что в случае вооруженного вторжения в Киев закроют наземные станции метро на Левом берегу, как следствие будет остановлена вся "красная" ветка. Пассажиров будут отвозить автобусы с левого берега к подземным станциям метро.
Метрополитен же будет использоваться в том числе и как укрытие - уже проверены гермозатворы и система вентиляции. В метро работают туалеты и подают воду из артезианских скважин.
В случае вторжения, в первую очередь будут обеспечивать перевозку работников критической инфраструктуры и предприятий. Работа и станций с небольшим пассажиропотоком может быть остановлена.
Напомним, по словам мэра Киева столичный метрополитен признан главным бомбоубежищем города.
Также сообщалось, что вместо бомбоубежища в подвале на центральной улице Киева заработал стрип-клуб.