В Киеве в случае российского вторжения закроют часть станций метрополитена. Метро столицы будет использоваться не только как транспорт, а в первую очередь, как укрытие.

Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибора во время брифинга в четверг, 17 февраля.

Он объяснил, что в случае вооруженного вторжения в Киев закроют наземные станции метро на Левом берегу, как следствие будет остановлена вся "красная" ветка. Пассажиров будут отвозить автобусы с левого берега к подземным станциям метро.

Метрополитен же будет использоваться в том числе и как укрытие - уже проверены гермозатворы и система вентиляции. В метро работают туалеты и подают воду из артезианских скважин.

В случае вторжения, в первую очередь будут обеспечивать перевозку работников критической инфраструктуры и предприятий. Работа и станций с небольшим пассажиропотоком может быть остановлена.

Напомним, по словам мэра Киева столичный метрополитен признан главным бомбоубежищем города.

Также сообщалось, что вместо бомбоубежища в подвале на центральной улице Киева заработал стрип-клуб.