Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 11 февраля рассказал, кто будет входить в те два миллиона граждан, которые составят силы теробороны.

По его словам, это будут добровольцы.

"В эти два миллиона входят непосредственно те добровольцы, которые готовы сейчас идти и защищать нашу Украину. Записываются именно в территориальную оборону, которая работает по месту вашего территориального местонахождения, которая выполняет функции по необходимости. Мы сейчас очень мощно занимаемся этими вопросами. Потому что у нас есть вызовы. Они все нам известны. И для того, чтобы этих вызовов не было, президент Украины в прошлом году подал законопроект в Верховную Раду "Об основах национального сопротивления". Он был принят, с 1 января он вступил в силу", - сказал Данилов.

Он добавил, что сегодня на всех территориях без исключения "разворачиваются дополнительные батальоны, разворачиваются бригады". Уже назначены почти все комбриги и командиры батальонов. И они комплектуют "свой личный штаб, своих служебных людей".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как создают отряды теробороны в Украине и кто их контролирует.

Мы также писали, что во многих городах уже идут учения территориальной обороны.