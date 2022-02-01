После вступления в силу закона "О национальном сопротивлении" в Украине начали создавать войска территориальной обороны.

Листовки с призывами вступать в ее ряды уже раздают в военкоматах Киева. Одна из них оказалась в распоряжении "Страны".

Там предлагают пройти военную службу по контракту в батальоне территориальной обороны в границах определённого района Киева.

"Только представьте: вы сможете защищать целый город в пределах Днепровского района. Это хорошая возможность", - сообщила "Стране" сотрудница комиссариата, вручив листовку.

Чтобы привлечь как можно больше людей в тероборону, в листовке прописали преимущества такой службы, среди которых:

стабильный рабочий график;

расположение рядом с домом;

стабильное денежное обеспечение согласно штатному расписанию от 12 тысяч гривен;

социальные гарантии ВСУ, бесплатное медобслуживание в госпиталях Минобороны.

Желающим проходить службу по контракту в силах теробороны также напоминают, что место работы, должность и средний заработок по основному месту работы сохраняется до конца особого периода.

Как писала "Страна", этот период начался еще с марта 2014 года и действует до сих пор.

Ранее мы сообщали, что Кабмин разрешил бойцам Теробороны применять охотничье оружие во время боевых задач.

Также мы рассказывали, что возле Киева прошли учения одного из подразделений территориальной обороны, на котором участникам раздали деревянные автоматы.