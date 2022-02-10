В России разработали патрульный корабль "Страж". Он будет сочетать преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля.

В Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин", которое работает над судном, показали визуализацию этого проекта.

"Страж" будет иметь длину около 72 м и нормальное водоизмещение около 1300 тонн. Обводы корабля с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость судна как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность. Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. А мощная энергетическая установка позволит развивать скорость до 21 узлов.

Этот вариант имеет максимальный состав вооружения: малокалиберную автоматическую пушку, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм. Такая комплектация делает "Страж" опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей.

У корабля будет два герметичных многофункциональных ангара для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки. Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны - это позволит скрытно обнаруживать цели и незаметно приближаться к ним. Кроме того, корабль может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических подлодок. Дальность плавания составляет до 4000 миль на скорости 10 узлов, при необходимости она может быть увеличена.

Корабль, ориентированный на использование в мирное время, сохраняет свою ценность и в качестве боевой единицы при эскалации конфликтов. Более того, возможность к погружению позволяет "Стражу" решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами.

Проект "Страж" создаётся как "настраиваемый", его модификации и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам, условиям использования и имеющимся возможностям.

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