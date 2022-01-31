В Российской Федерации разработкой и испытаниями гиперзвукового оружия, о котором президент РФ Владимир Путин рассказал несколько лет назад, занимались еще в 2014 году.

Об этом рассказал бывший глава генерального штаба военных сил РФ Юрий Балуевский в эфире телеканала "РБК".

"Я могу даже назвать дату, сегодня об этом уже можно сказать, февраль 2004 года, ваш покорный слуга испытывал на полигоне в Плесецке прототип вот этого летающего блока, который сегодня назван "гиперзвуковым оружием"", - сказал экс-глава Генштаба ВС РФ.

Напомним, по словам Путина российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие сейчас находится на этапе боевого дежурства. Россия разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью 3 Маха.

В свою очередь, по информации Financial Times, Китайская Народная Республика запустила гиперзвуковую ракету с глайдера, скорость которого превышает скорость звука в пять раз.

Также сообщалось, что Пентагон собирается призвать ускорить разработку гиперзвукового оружия., поскольку США признают свое отставание в этой сфере от России и Китая.