В субботу, 19 февраля, в России под руководством президента РФ Владимира Путина проходят учения сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В субботу президент России вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдают за пусками баллистических ракет из Ситуационного центра Минобороны РФ.

По данным ведомства, в маневрах участвуют силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, а также Северного и Черноморского флотов.

По информации Кремля, в рамках учений:

успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал";



корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням;



на полигоне "Капустин Яр" проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер";



с "Плесецка" произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону "Кура" на Камчатке;



крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС поразили цели на полигоне "Пембой" и "Кура";



из Баренцева моря с атомного подводного крейсера "Карелия" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура".

Между тем, ранее мы писали о том, что 10 февраля в Беларуси начались совместные с Россией учения "Союзная решимость - 2022".

Учения проходят возле украинских границ и, как заявлялось ранее, продлятся до 20 февраля. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские войска с территории республики будут выведены только тогда, когда он и его коллега из РФ Владимир Путин примут соответствующее решение.