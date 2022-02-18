В пятницу, 17 февраля, в Украину были доставлены американские переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которые нашей стране подарила Эстония. Их отправляют на фронт.

Об сообщил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск в комментарии порталу телерадиовещания "ERR".

"Javelin на месте. Их приняли заместитель министра обороны Украины и командующий тылом. Мы вместе с военным атташе Эстонии передали их украинцам", - сказал Кууск.

По словам посла, ракеты Javelin сразу отправятся в воинские части и на линию фронта. Однако он не стал называть точное количество ракет, прибывших в Украину.

Относительно ситуации в Киеве Кууск заявил, что напряженность высока, но если конфликт будет обостряться, то это произойдет на востоке Украины.

"Российская сторона распространяет там всякие ложные новости, в самом Киеве обычный вечер пятницы с заторами перед выходными", - пояснил Кууск.

Напомним, в конце января в Украину прибыла новая, уже третья, партия помощи США для украинских военных. В нее вошли современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

Напомним, вчера утром на Донбассе началось обострение, которое продолжилось и сегодня. За ходом событий "Страна" следит в обновляемом материале.

Тем временем Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу, 18 февраля, заявил, что Россия, по оценке Вашингтона, могла еще больше нарастить военное присутствие на границе с Украиной. По слова постпреда США, данная оценка, среди прочего, "включает войска вдоль границы, в Беларуси и в Крыму", бойцов Росгвардии, а также - "подразделения пророссийских сил на востоке Украины".

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, разобралась Олеся Медведева в новом выпуске своего блога "Ясно.Понятно".