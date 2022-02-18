Местные СМИ и жители "Донецкой Народной Республики" публикую в сетях видео, что происходит в городе после объявления о массовой эвакуации.

Подборку видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

На кадрах видно, как люди толпами выстраиваются у банкоматах с целью обналичить свои денежные средства. Кроме того, такие же гигантские очереди наблюдаются и у автомобильных заправочных станций Донецка: местные жители торопятся на машинах покинуть территорию города.

Напомним, Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе. Вслед за главой Донецка аналогичное заявление прозвучало и от "главы ЛНР" Леонида Пасечника, который призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он также заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

По данным "парламента ДНР", так называемый "глава" планируют эвакуировать в Россию несколько сотен тысяч человек.

В свою очередь журналист Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно" разбиралась, почему началось обострение на Донбассе.