В субботу, 19 февраля, российская армия под руководством президента РФ Владимира Путина проведет плановые учебные маневры с участием сил ядерной триады.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России.

"Девятнадцатого февраля под руководством верховного главнокомандующего ВС России В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", — говорится в сообщении.

К мероприятиям привлекут Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

"Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", — резюмировали в сообщении.

Между тем, ранее мы писали о том, что 10 февраля в Беларуси начались совместные с Россией учения "Союзная решимость - 2022".

Учения проходят возле украинских границ и, как заявлялось ранее, продлятся до 20 февраля. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские войска с территории республики будут выведены только тогда, когда он и его коллега из РФ Владимир Путин примут соответствующее решение.