После разговора с Путиным и Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины.

О переговорах политиков сообщает официальный пресс-релиз на сайте правительства Великобритании в воскресенье, 20 февраля.

После переговоров британская сторона внезапно увидела позитив в обещании Путина Макрону вывести войска из Беларуси после окончания учений. В Лондоне считают, что это указывает на готовность Москвы к дипломатическому урегулированию. Также там назвали предстоящую неделю решающей.

Кроме того, в Британии заявили, что и Макрон и Джонсон согласились, что Россия и Украина должны выполнить Минские соглашения в полном объёме.

"Лидеры согласились с необходимостью полного выполнения Россией и Украиной своих обязательств по Минским соглашениям. Они также подчеркнули необходимость того, чтобы президент Путин отказался от своих нынешних угроз и отвел войска от границы с Украиной", – говорится в пресс-релизе.

"Все-таки, судя по всему, Запад все еще пытается дожать Киев на выполнение Минска-2.

Кстати, Макрон после Джонсона ещё созвонился с Байденом", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что у Макрона рассказали о подготовке с Россией саммита по новой архитектуре безопасности в Европе.

Также мы писали, что Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся после звонка Макрона Владимиру Путину, подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, мы информировали, что Макрон обратился к Владимиру Путину с просьбой не признавать независимость "ЛДНР".

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганской областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".