В среду, 23 февраля, в Офисе президента Украины в 18:00 намечено совещание с представителями крупного бизнеса. При этом в Киев уже прилетел бизнесмен Ринат Ахметов, который вчера заявил, что платит авансом в бюджет миллиард гривен.

О возвращении Ахметова в Украину сообщает "Украинская правда".

"Обязательно мне сказать, сколько я буду, сколько не буду (в Украине). Я был здесь, буду здесь. Мне кажется, главное, что я делаю, а не сколько я здесь нахожусь или нет", - сказал Ахметов.

Бизнесмен добавил, что Украина в опасности, поэтому он будет "делать все, чтобы ее защитить: защитить наш суверенитет, нашу целостность, нашу независимость, а самое главное - людей".

"Поэтому я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать – и это миллиарды долларов – в украинскую экономику, в новые рабочие места. От этого выигрывает Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать. Помогать правительству, городам, где расположен наш бизнес … Людей в беде мы не оставим", - заявил Ахметов.

Напомним, ранее пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова рассказала, что миллиардер покинул Украину еще 30 января в рамках заранее спланированной поездки. Однако, 16 февраля, в "день вторжения", компания Рината Ахметова SCM (System Capital Management) опубликовала его фото в Мариуполе.

После чего Ринат Ахметов, который в "день вторжения" приехал в Мариуполь, снова улетел из Украины. Его бизнес-джет Ахметова Falcon 7Х (P4-SCM) вчера вылетел из Киева в Женеву.