Во вторник, 1 февраля, в Кривом Роге проходят обыски на горно-обагатительных предприятиях группы "Метинвест" акционером которой является Ринат Ахметов.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

"В Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят внезапные следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений, наличие которых не установлено и не подтверждено", - сказано в сообщении.

В связи с обысками в компании заявили о давлении на бизнес "Метинвеста" со стороны силовых структур. Указано, что обыски проводят неправомерно и без правовых оснований изымают компьютерную технику и оказывают давление на сотрудников.

"В своих действиях правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для Бизнеса", - сказано в сообщении.

Напомним, что на фоне роста критики в адрес Зеленского в СМИ Ахметова генпрокурор Венедиктова заявила об открытии более сотни уголовных дел по компаниям бизнесмена.

"Видимо теперь эти дела и начали реализовываться в виде обысков и прочих вариантов "кошмаринвания"", - комментирует Телеграм-канал "Политика "Страны".

Также сегодня, 2 февраля прошли обыски и у бывшего руководителя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Следственные действия прошли в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд. гривен.

Ранее сообщалось, что во время обысков у Коболева спецназ Государственного бюро расследований перелазил через забор.