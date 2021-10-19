Сотрудники СБУ и прокуратуры во вторник, 19 октября, провели обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго" в рамках расследования по делу о растрате средств на ремонте тепловых сетей.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

"Согласно материалам следствия, между СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" и частным предприятием заключен договор по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей от на ул. Антонова в Соломенском районе Киева. В ходе проверки аудитом КГГА и КП "Киевэкспертиза" установлено завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств путем завышения использованных материалов на сумму более 1,5 млн грн", - говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

По итогам проведенных следственных действий директору СП "Киевские тепловые сети" сообщено о подозрении по ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК Украины, бывшему директору подрядной организации - по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебный подлог) УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. КП "Киевтеплоэнерго" продолжает работать в штатном режиме.

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