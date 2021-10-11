Правоохранители уведомили о подозрении одного из владельцев ПАО "Дельта банк" (Киев), которому инкриминируют растрату имущества и средств более чем на один миллиард гривен. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции уведомили о подозрении одного из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком более чем 1 млрд грн", - написала Венедиктова в соцсети.

По словам генпрокурора, кроме него сообщение о подозрении получили два заместителя главы Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

"Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в Банке административную должность", - говорится в сообщении.

Кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость на 16 миллионов гривен.

"Также о непосредственном хищения средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества", - говорится в сообщении Венедиктовой.

Как сообщает генпрокурор, для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 миллионов гривен.

"В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета Председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков", - говорится в сообщении.

Также прокуроры вручили владельцу "Дельта банка" ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более одного миллиарда гривен.

Напомним, "Дельта Банк" был основан в 2006 году. По данным Нацбанка Украины, к 1 января 2015 года по размеру общих активов он занимал 4-е место в стране среди 158 действовавших на тот момент банков.

В 2018 году Фонд гарантирования вкладов заявил, что сотрудники "Дельта Банка" увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт.

Вскоре после этого ГПУ объявила в розыск одного из руководителей банка по подозрению в растрате более 1,1 млрд грн.